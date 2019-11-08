صلاح يتحدث عن موقعة مانشستر سيتي.. ويحذر من ورطة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه لا يهتم بتوقعات الجماهير، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي حتى لو تمكن فريقه من الفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي في لقاء مرتقب يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد"، في اللقاء الذي سيسعى فيه الريدز متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي إلى توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط.

وقال صلاح، في مقابلة مع "سكاي سبورتس" عن إمكانية حصد لقب بريميرليج هذا الموسم: "كانوا يتحدثون عن ذلك في ديسمبر من العام الماضي عندما كنا في الصدارة بست أو سبع نقاط قائلين إن الأمر قد انتهى".

Advertisements

وأضاف: "الأمر لم ينته بعد، قد تتغير الأمور في ثلاث مباريات فقط، إذا كانت لديك فترة سيئة فربما ستمر بورطة مرة أخرى، حتى لو فزنا فلا يزال الطريق طويلاً، من السابق لأوانه التفكير في البطل نحن في نوفمبر".

وأكمل: "حتى أكون صادقا لا يهمني ما يتوقعه الجماهير مني، طالما أني أحرز الأهداف والفريق يفوز فلا بأس بذلك، لا يجب أن أهتم بالتوقعات حيث يمكن أن يفرض ذلك ضغطًا كبيرًا عليك ويجعل أدائك سيئًا".

وأتم صاحب الـ27 عاما قائلا: "أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد بذلك".

يُذكر أن ليفربول يدخل مباراة مانشستر سيتي متصدرا لجدول الترتيب بـ31 نقطة وبلا هزيمة في الدوري هذا الموسم، لكن صلاح الذي فاز بالحذاء الذهبي في آخر موسمين سجل خمسة أهداف في المسابقة حتى الآن.