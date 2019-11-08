إستعدادات قوية لفريق سموحة للخماسي الحديث

في إطار إستعدادات فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة بقيادة العميد أحمد الحرازي المدير الفني للإشتراك في بطوله الجمهورية للرباعي في الفتره من 14-2019/11/16 خاض اليوم الفريق لقاء الودي في لعبه السلاح مع فريقي نادي سبورتنج وأكاديميه اليت لسلاح شيش المبارزة
جاء اللقاء حماسيا وغلبت عليه الروح الرياضية ومن المقرر تكرار اللقاء يومالأحد القادم.
وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة العميد أحمد الحرازي المدير الفني والكابتن محمد موسي مدرب عام السلاح والكابتن احمد موسي مدرب العمومي والكابتن احمد أبو شال مدرب الناشئين ونورهان محمد مساعد مدرب.
وفي نفس التوقيت تقام بطولتي الليزر رن رقم 2 والثلاثي رقم 2 في الفتره من 15-16/11/2019 وفي نفس السياق يستعد الفريق بإقامة تدريبات إضافيه لليزر رن خلال هذا الاسبوع تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة العميد أحمد الحرازي المدير الفني والكابتن أحمد حسن سمكه مدرب عام الجري والكباتن صاصا وزيزو وقاسم وأحمد عبد الفتاح مدربي الجري والكابتن إيهاب الصاوي والكابتن أحمد أبو الفتوح مدربا الرمايه والكابتن مصطفي يسري مدير إداري والكابتن شريف والكابتن صابرين إداريان.
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