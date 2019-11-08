زمالك 2005 يهزم البنك الأهلي بهدفين في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الكرة بناي الزمالك لمواليد ٢٠٠٥ على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما كريم حامد وأحمد إبراهيم "شيكا" وذلك في الجولة السابعة، ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. وأحمد إبراهيم "شيكا" وذلك في الجولة السابعة، ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. ويقود الفريق مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه كل من أسامة فاروق مدربا، ومحمد فوزي مدربا، والمشرف الفني أسامة خليل، وهيثم غازي إداري الفريق.

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