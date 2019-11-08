تعرف على نتائج براعم طائرة سموحة في الدوري

فاز فريق سموحه للكرة الطائرة بنات تحت عشر سنوات ج على طلائع الإسطول ٢/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، كما حقق فريق سموحة الفوز على كلا من: السكندرية البترول بنتيجة ٠/٥ ودلفى بـ ٠/٥.

يضم فريق سموحه كلا من :

سلمى هشام ، فريدة ممدوح ، ديما كريم ، فيروز محمد ، لوجين أحمد ، جودى أحمد ، ياسمينا أسامه ، سلمى إسلام ، هيا إسلام ، فريدة أحمد ، عاليا تامر ، مريم محمد ، ملك محمد ، ياسمين عمرو ، لارا بدر ، مريم هشام ، زينة عمرو ، ملك ايمن ، كرمه إسلام ، فريدة محمد ، روان أحمد ، سلمى إسلام ، ملك محمود ، زينة محمد ، فرح أحمد ، لامار عمرو .يتكون الجهاز الفني لسموحة من طارق الزفتاوى رئيس الجهاز و ابراهيم سالمان مدير قطاع الناشئين و ميار حسام مدرب الفريق ، أيمن فوزى إدارى الفريق .