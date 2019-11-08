منتخب الرجبي يهزم نظيره الاماراتي في افتتاح البطولة العربية

حقق منتخب مصر للسباعي الرجبي الفوز علي نظيره الاماراتي بنتيجة 19/12 في افتتاح البطولة العربية المقامه بالادرن والتي تقام يومي الجمعه والسبت.

يختتم المنتخب مبارياته اليوم أمام فلسطين في الثالثة إلا ربع عصرًا.

ويواصل منتخب مصر مبارياته يوم السبت، حيث يلقي مع الجزائر في العاشرة

والنصف صباحًا، يليها مواجهة أمام السودان في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

على أن تقام المباراة النهائية ومباريات تحديد المراكز من الثالث إلى السادس بنفس اليوم بداية من الثالثة عصرًا.