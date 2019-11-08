شاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي بكأس أفريقيا للشباب

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة المنتخب الأوليمبي مع مالي في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الجزار - أسامة جلال

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في الوسط: عبد الرحمن مجدي - أكرم توفيق - عمار حمدي رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن

في الهجوم: مصطفى محمد.

شاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي بكأس أفريقيا للشباب لتحت 23 عامًا...