زيدان: أكرر مبابي يحلم باللعب ضمن صفوف ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لم يخطئ في حديثه، عندما قال أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يحلم باللعب للفريق الملكي، مؤكدًا أن كلام اللاعب نفسه.

وأضاف زيدان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة،

لمباراة ريال مدريد وإيبار:" غضب ليوناردو بشأن تصريحاتي عن مبابي؟ لم أقل شئ، انا قلت ما قاله اللاعب في وقت سابق".

وتابع: "اللاعب قال في وقت سابق أنه يحلم باللعب بريال مدريد

والجميع يعرف ذلك الأمر، وساقوله مجددا وسأقوله كلما أريد ومتى أريد".

وكان ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أعرب عن غضبه بشأن تلك التصريحات، مؤكدًا أنه مستفزة وتثير استقرار الفريق.

وربطت التقارير مبابي بريال مدريد، وإنضمامه لصفوف الفريق، حيث يسعى زيدان المدير الفني للنادي الملكي، بضم الجوهرة الفرنسية، من أجل تعزيز خط الهجوم للميرينجي.