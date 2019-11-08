جوارديولا يؤكد غياب إيدرسون عن مباراة ليفربول

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب حارسه البرازيلي الدولي، إيدرسون، عن مباراة السيتي وليفربول، المقرر لها يوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال جوارديولا إن إيدرسون يعاني من إصابة ولن يخوض مباراة ليفربول، بعد تعرضه للإصابة أمام فريق أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن كلاوديو برافو من سيحمي عرين السيتي

أمام ليفربول، واصفًا بأنه حارس سوبر، وساعد الفريق من قبل بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في الموسم الماضي، أنه حارس استثنائي.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج، برصيد 31 نقطة، يأتي خلفه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.