أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب حارسه البرازيلي الدولي، إيدرسون، عن مباراة السيتي وليفربول، المقرر لها يوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
قال جوارديولا إن إيدرسون يعاني من إصابة ولن يخوض مباراة ليفربول، بعد تعرضه للإصابة أمام فريق أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن كلاوديو برافو من سيحمي عرين السيتيأمام ليفربول، واصفًا بأنه حارس سوبر، وساعد الفريق من قبل بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في الموسم الماضي، أنه حارس استثنائي.
يذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج، برصيد 31 نقطة، يأتي خلفه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يؤكد غياب إيدرسون عن مباراة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.