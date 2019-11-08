مصر تحقق نتائج إيجابية في اليوم الأول من بطولة 3*3 لكرة السلة

حققت بعثة المنتخبات المصرية ناشئين ناشئات و رجال وسيدات لكرة السلة اليوم الجمعة تحت 18 سنة نتائج إيجابية في بطولة افريقيا 3*3 المقامة في أوغندا بداية من اليوم 7 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

نتائج اليوم الأول لمنتخبات مصر تحت ١٨ سنه من بطولة افريقيا حقق منتخب البنات تحت ١٨ سنه الفوز على كينيا بنتيجة ١٧-٢.

بينما تلقى الهزيمة من مالي بنتيجة ٨-٦ .

وتعرضة اللاعبه سلمى هشام للاصابة بجذع في الكاحل في مباراه مالي في الوقت الإضافي

بينما حقق منتخب الناشئين تحت 18 سنة الفوز على كينيا بنتيجة ٢١-٥، وتم تأجيل مباراتهم مع بتسوانا لغد السبت.

وفي تمام الرابعه يلتقي منتخب السيدات ( المفتوح ) مع منتخب بنين وفي الخامسه مع مالي.

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تبدأ مباريات الرجال ( المفتوح ) غدا السبت.

وجاءت قائمة منتخب الرجال بقيادة محمد سمير المدير الفني للمنتخب كالتالي..

محمد طه إبراهيم ، أحمد طارق كمال،

بينما تضم قائمة الشباب تحت 18 سنة كلا من يوسف محمد رفعت، أحمد ياسر، محمود أحمد أحمد ، سيف الدين محمد، باسم سعيد محمد، رامي إبراهيم مرسي.

بينما جاءت قائمة السيدات بقيادة هيثم عيد كالتالي.. ثريا محمد، هاله مصطفي ابو بكر، نور الله علي محمد.

وجاءت قائمة ااسيدات تحت 18 سنة كالتالي.. انجي صلاح الدين، حنين أحمد حسن، ايه حافظ عبدالمغني، سلمي هشام الدين.