كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بأفضل مدرب في العالم بالوقت الحالي.
قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المقررله يوم الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد": " جوارديولا مدرب أحترمه كثيرًا، هو أفضل مدرب في العالم بالوقت الحالي، وأحدث الكثير من التأثير بجميع الفرق التي دربها".
وأضاف: " هو يدرب حاليًا السيتي، ويسير بشكل جيد معهم بالواقع، أنا أكن له الكثير من الإحترام".
يذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج، برصيد 31 نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
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