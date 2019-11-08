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تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الرياض في كأس خادم الحرمين

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يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الرياض، مساء اليوم الجمعة علي استاد الملك عبدالله الدولي، وذلك في إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس

خادم الحرمين الشريفين. 
من المتوقع أن يبدأ الهولندى تين كات المدير الفنى الجديد لاتحاد جدة المباراة أمام الرياض بالتشكيل الآتى :
حراسة المرمى : فواز القرني.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، مروان دا كوستا، زياد الصحفى، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي. 
خط الهجوم: فيتشيو - رومارينهو - بريجوفيتش.
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