نتيجة مباراة شباب الأردن والشباب السعودي فى البطولة العربية 2019-2020

يترقب عشاق كرة القدم فى الوطن العربي المباراة القوية التي ستجمع بين نادي الشباب الأردني ونادي الشباب السعودي فى إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية 2019-2020, والمقرر إقامتها على فى الأردن على “ملعب الملك عبدالله الثاني” اليوم الجمعة 8 نوفمبر فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
وكان قد حقق الشباب السعودي الفوز في مباراة الذهاب على شباب الأردن بهدف قاتل سجله حسن معاذ بالدقيقة “89”.
ويسعي الجهاز الفني لشباب الأردن بقيادة المدرب محمود الحديد الي تحقيق الفوز علي الشباب السعودي على ملعبه والتأهل الي الدور التالي.
ويغيب عن شباب الأردن في مباراة الشباب السعودي اللاعبين خالد عصام ومحمد الرازم لحصول كل منهما على إنذارين.
وفى المقابل يسعي المدير الفني للشباب السعودي الأرجنتيني “خورخي ألميرون” الي تحقيق الفوز وتقديم مستوي متميز امام شباب الأردن ساعياً لحجز بطاقة التأهل من الأردن.
وإليكم جدول آخر 5 لقاءات لنادي شباب الأردن فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|3/5/2019
|الدوري الاردني (الجولة21)
|شباب الاردن 0-4 الجزيرة
|8/5/2019
|الدوري الاردني (الجولة22)
|العقبة 1-1 شباب الاردن
|29/8/2019
|البطولة العربية (دور32)
|شباب الاردن 2-1 النجم الساحلي التونسي
|24/9/2019
|البطولة العربية (دوري32)
|النجسم الساحلي التونسي 0-1 شباب الاردن
|28/10/2019
|البطولة العربية (دور16)
|الشباب السعودي 1-0 شباب الاردن
وجدول آخر 5 لقاءات لنادي شباب السعودية فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|5/10/2019
|الدوري السعودي للمحترفين (الجولة6)
|العدالة 0-1 الشباب
|19/10/2019
|الدوري السعودي للمحترفين(الجولة7)
|الشباب 2-1 الإتفاق
|24/10/2019
|الدوري السعودي للمحترفين (الجولة8)
|الشباب 2-0 الوحدة
|28/10/2019
|البطولة العربية (دور16)
|الشباب 1-0 سباب الاردن
|2/11/2019
|الدوري السعودي للمحترفين (الجولة9)
|التعاون 3-1 الشباب
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