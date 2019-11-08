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نتيجة مباراة القوة الجوية ونادي مولودية الجزائر فى البطولة العربية 2019-2020

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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ينتظر عشاق كرة القدم فى الوطن العربي المباراة القوية التي ستجمع بين نادي القوة الجبرية العراقي ونادي مولودية الجزائر فى إطار ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020, والمؤجلة من يوم 31/10/2019, والمقرر إقامتها على ملعب نادي القوة الجبرية فى مدينة أربيل بالعراق “ملعب فرانسو حريري” اليوم الجمعة 8 نوفمبر فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة , الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وكان قد تأهل نادي القوة الجبرية الي دور الـ16 على حساب نادي السالمية الكويتي بنتيجة 4-1 فى اللقائين, وبالمقابل تأهل مولودية الجزائر الي فى دور الـ32 على حساب نادي ظفار العماني بنتيجة 2-1 مجموع اللقائين.

ويسعي الجهاز الفني لمولودية الجزائر بقيادة المدرب برنارد كازوني الي تحقيق الفوز محاولاً تفادي أخطاء المباريات الماضية وخاصة في الخط الدفاعي، من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام القوة الجوية.

وسيعمل المدير الفني للنادي العراقي أيوب أوديشو على تسجيل نتيجة إيجابية للحفاظ على كامل حظوظه في المرور إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.

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إليكم آخر 5 لقاءات لنادي القوة الجبرية في جميع المسابقات:

 

التاريخ المسابقة النتيجة
29/8/2019 البطولة العربية (دور32) القوة الجبرية 3-1 السالمية الكويتي
18/9/2019 الدوري العراقي (الجولة1) بغداد 0-2 القوة الجبرية
24/9/2019 البطولة العربية (دور 32) السالمية الكويتي 1-1 القوة الجبرية
29/9/2019 الدوري العراقي (الجولة2) القوة الجبرية 0-0 المينا
21/10/2019 الدوري العراقي (الجولة4) الكهربا 0-1 القوة الجبرية

وجدول آخر 5 مواجهات لمولودية الجزائر فى جميع المسابقات:

 

التاريخ المسابقة النتيجة
30/9/2019 البطولة العربية (دور32) ظفار- عمان 1-1 المولودية
5/10/2019 الدوري الجزائري (الجولة7) نجم مقرة 0-0 المولودية
12/10/2019 الدوري الجزائري (الجولة4) المولودية 3-0 إتحاد الجزائر
23/10/2019 الدوري الجزائري (الجولة8) المولودية 3-0 نصر حسين داي
30/10/2019 الدوري الجزائري (الجولة9) إتحاد بسكرة 0-3 المولودية

 

 

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