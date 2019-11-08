نتيجة مباراة المنتخب الأولمبي ومنتخب مالي فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة

ينتظر عشاق كرة القدم فى مصر وفى قارة افريقيا مباراة منتخب مصر ومنتخب مالي فى إفتتاح بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة 2019-2020, والمقامة فى مصر بداية من 8 نوفمبر الي 22 من نفس الشهر, والمؤهلة الي دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020, والمقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة 8 نوفمبر فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ويلعب الفراعنة فى المجموعة الأولى التي تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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ويسعي رفاق رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي بقيادة المدرب شوقي غريب الي تحقيق الفوز أمام منتخب مالي فى الجولة الإفتتاحية من البطولة لإعطاء دفعة معنوية للاعبين نحو التأهل الي الألعاب الأولمبية فى طوكيو.

فى المقابل يبحث منتخب مالي عن التأهل الي دورة الألعاب الأولمبية 2020, وهو الحدث الغائب منذ 16 عاماً حين شارك فى آخر دورة له عام 2004, والتي شهدت الظهور الوحيد للنسور فى الأولمبياد ويضم المنتخب المالي مدافع باريس سان جيرمان موسى سيسوكو بجانب ظهير الصفاقسي التونسي سياكا باجويوكو ويوسف تراوري لاعب وسط أولمبيك خريبكة المغربي وأليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري.

وتواجه من قبل المنتخب المصري امام المنتخب المالي فى مناسبتين فقط: