رياضة | مفاجأة مدوية.. بند ناري في عقد شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. بند ناري في عقد شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة المصرية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما مساء اليوم والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام، بمشاركة منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".

ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عدة شروط لتحديد مصير شوقي غريب المدير الفني، في منصبه عقب إنتهاء فعاليات البطولة.

واشترط مسؤولو الجبلاية، على المدير الفني بتحقيق بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، من أجل إستمراره في منصبه لما بعد البطولة الأوليمبية بموسمين، خاصة أن البطولة تقام على الأراضي ووسط الجماهير المصرية.

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كما ينص عقد الطرفين، على إنهاء التعاقد مباشرة في حالة الإخفاق في إحراز البطولة أو عدم التأهل لأوليمبياد طوكيو، دون تحمل أي شروط جزائية من جانب الاتحاد المصري.

وفي حالة تأهل المنتخب الوطني وإحراز البطولة الإفريقية، يتم صرف مكافآت مجزية لجميع أفراد الجهاز الفني، مع وضع شرط جزائي مغري في حالة فسخ التعاقد بعد التأهل من جانب الجبلاية.

ويفتتح المنتخب الوطني الأوليمبي، مبارياته في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضد منتخب مالي، حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.