رياضة | الكشف عن أزمة كبرى داخل برشلونة بطلها ميسي وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أزمة كبرى داخل برشلونة بطلها ميسي وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة وزميله الفرنسي أنطوان جريزمان.

وأكدت التقارير الإسبانية أن هناك أزمة بين ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، نجمي فريق برشلونة .

ووفقا لبرنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، فأن ميسي وجريزمان لا يتحدثان معًا إطلاقا خلال تدريبات الفريق الإسباني.

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وكان جريزمان قد تعرض لموجة من الانتقادات، بسبب عدم ظهوره حتى الآن بالمستوى المنتظر منه.

وانضم جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي، بمقابل مادي قيمته 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع أتلتيكو مدريد.

وأحرز جريزمان حتى الآن 4 أهداف بقميص برشلونة في بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 12 جولة، ولم ينجح في التسجيل بدوري الأبطال.