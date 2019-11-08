اونلاين | تابع لايف EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر بدون Livehd7 كورة لايف plus رابط ماتش مصر koooragoal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع لايف EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر بدون Livehd7 كورة لايف plus رابط ماتش مصر koooragoal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بمواجهة بين المنتخب الوطني الأوليمبي ونظيره المالي.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي

وستبدأ المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره المالي في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت منتخب مصر ومالي والكاميرون وغانا، وعلى الجانب الآخر يتواجد في المجموعة الثانية نيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني ضم الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق لصفوف الفراعنة بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لتكتمل القائمة التي ضمت 21 لاعبًا.

ومن جانبه قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد إنه لم يستقر على أسلوب اللعب، لافتًا إلى أن كل لقاء له طريقة مختلفة، حسب متطلبات كل مباراة وقوة كل فريق.

Advertisements

وأكد رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي: “حلمنا زي كل المصريين نوصل للأولمبياد.. وسنحاول غدًا بذل أقصى جهد أمام مالي ونتمنى التوفيق”.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الاولمبي مباراة الغد بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، ناصر ماهر، رمضان صبحي

خط الهجوم: مصطفى محمد