اونلاين | يلا شووت NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر AFRICA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مصر HD

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يبدأ المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مشواره في اقتناص بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، من بوابة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر نفسه.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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تقام مباريات المجموعة الأولى على إستاد القاهرة، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية بإستاد السلام.

تنطلق مباراة مصر ومالي اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً، على إستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبث قناة «تايم سبورتس» لقاء مصر ومالي اليوم في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.