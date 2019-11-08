شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم فوز «ليفربول» على «مانشيستر سيتي» الدوري الإنجليزي؟.. صلاح يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي أن التفكير في فوز «الريدز» بلقب الدوري الإنجليزي «البريمييرليج» أمر سابق لأوانه. واعتبر صلاح- في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم الجمعة- أن تحقيق ليفربول الفوز على مانشيستر سيتي في المباراة المقررة بينهما بعد غد الأحد لا يعني تحقيق فريقه لقب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول مانشستر سيتي، على ملعب «آنفيلد» معقل «الريدز»، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي. وقال صلاح: «لقد كانوا يتحدثون عن ذلك (السباق نحو اللقب) في ديسمبر من العام الماضي عندما كنا في المقدمة بست نقاط أو سبع نقاط قائلين إن الأمر قد انتهى ولكن عندما تمر بفترة تخسر خلالها 3 مباريات، فسيصبح الأمر صعبا».

وأضاف: «حتى لو حققنا الفوز على مانشستر سيتي، فالطريق أمامنا ما زال طويلا، فنحن في نوفمبر، ومن السابق لأوانه الحديث عن حسم لقب الدوري».

وتابع جناح ليفربول: «لا يهمني ما يتوقعه الجماهير مني، طالما أحرز الأهداف والفريق يفوز.. ولا يجب أن أهتم بالتوقعات لأن ذلك يفرض ضغطًا كبيرًا عليك ويجعل أداءك سيئًا». ويحتل فريق ليفربول، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.