شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الجمعة مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر ومالي، في السابعة مساء، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «بي إن سبورتس 10»، وقناة تايم سبورتس التردد الأرضي.

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