انجاز جديد لمصر في الاسكواش...

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ليقص شريط الانتصارات المصرية في دور الـ 64 ببطولة العالم الفردية للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.
كما تأهل أيضاً محمد الشربيني عب فوزه على مواطنه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة، 11-4, 3-0، حيث انسحب لاعب الأهلي في الشوط الثاني.
ويمثل مصر فى البطولة 14 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، محمد الشوربجي.
وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها البكلة المصرية نور الشربيني للمرة الرابعة في تاريخها.
يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البطل المصري يغيب عن هذه النسخة لظروف أسرية.
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