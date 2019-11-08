شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي .. عمارة يكشف تشكيل مصر الأقرب أمام مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.
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