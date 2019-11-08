شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي .. عمارة يكشف تشكيل مصر الأقرب أمام مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عمارة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن رؤيته فى تشكيل المنتخب الأوليمبي الأقرب لخوض مباراة مالي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق اليوم على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساءً.

وجاء تشكيل عمارة كالتالي: عمر رضوان، الجزار، أحمد رمضان، أبو الفتوح، كريم العراقي، أكرم توفيق، عمار، ناصر ماهر، صلاح محسن، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة الاولى التي تضم أيضاً منتخبي مصر ومالى، بينما جاءت منتخبات زامبيا ونيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار في المجموعة الثانية.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.