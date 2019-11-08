شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لفريق جولدي ونجم الزمالك الأسبق حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول انضمامه للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في أعقاب استقالته من تدريب جولدي في الساعات الماضية.

وأوضح عبد الملك أنه لم ينضم لجهاز الزمالك كما أثير في الآونة الأخيرة، ورحل عن تدريب جولدي لأسباب خاصة ولم يتلق عروضا في الفترة الحالية، مضيفاً

إنه لم يتلق اتصالات للانضمام للجهاز الفني للزمالك كما تردد في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وأوضح نجم القلعة البيضاء السابق أنه يحصل على فترة راحة حاليا ولم يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله فى عالم التدريب بعد التجربة التى قضاها فى نادى جولدى بداية من يوليو الماضى عقب اعتزاله لكرة القدم.