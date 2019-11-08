شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عبد الملك أنه لم ينضم لجهاز الزمالك كما أثير في الآونة الأخيرة، ورحل عن تدريب جولدي لأسباب خاصة ولم يتلق عروضا في الفترة الحالية، مضيفاً
إنه لم يتلق اتصالات للانضمام للجهاز الفني للزمالك كما تردد في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح نجم القلعة البيضاء السابق أنه يحصل على فترة راحة حاليا ولم يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله فى عالم التدريب بعد التجربة التى قضاها فى نادى جولدى بداية من يوليو الماضى عقب اعتزاله لكرة القدم.
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