شكرا لقرائتكم النبراوي يستعرض البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسير التحضيرات الخاصة بأفتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة على قدم وساق، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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وكانت شركة بريزنتيشن قد اتفقت مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على احياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى، ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وعرض منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتي على تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واعضاء اتحاد الكرة الممثل في محمد فضل عضو مجلس الجبلاية، ترتيبات حفل الافتتاح والبروفة النهائية وكل ما يخص اليوم الأول من البطولة، في حضور محمد يحيي لطفي رئيس شركة برومو فيجن والتي تتعاون مع شركة بريزنتيشن في تنفيذ حفل الافتتاح.

كما تابع مرسي والنبراوي بروفات حفل الافتتاح، التي بدأت امس الخميس واستمرت حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في تواجد مسئولي اتحاد الكرة.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.