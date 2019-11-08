شكرا لقرائتكم النبراوي يستعرض البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسير التحضيرات الخاصة بأفتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة على قدم وساق، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.
وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
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