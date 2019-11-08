سوبر كورة يكشف حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى السابق لفريق جولدى ونجم الزمالك الأسبق، حقيقة الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انضمامه للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك فى أعقاب استقالته من تدريب جولدى فى الساعات الماضية. أحمد عيد عبد الملك أعلن استقالته من قيادة جولدى، بعد الفترة التى قضاها فى تدريب الفريق عقب إعلانه اعتزاله للساحرة المستديرة عقب نهاية الموسم الماضى، حيث تم تعيينه مديرا فنيا للفريق فى منتصف شهر يوليو الماضى. Advertisements ولمعرفة حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك اضغط هنا

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