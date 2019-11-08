شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالجواد والدسوقى والشربينى يتأهلون لدور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الثلاثى المصرى كريم بعد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً، فارس الدسوقي لاعب سبورتنج والمصنف الثالث عشر عالمياً لرجال الاسكواش، ومحمد الشربينى الانتصارات المصرية فى دور الـ64 ببطولة العالم الفردية للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز الدسوقى على منافسه إيان يو فى مباراة دور الـ 64 من بطولة العالم لرجال الاسكواش، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 9-11, 11-8, 11-5.

كما تأهل أيضاً محمد الشربينى عب فوزه على مواطنه كريم على فتحى لاعب الأهلى بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة، 11-4, 3-0، حيث انسحب لاعب الأهلى فى الشوط الثاني.

Advertisements

فيما فاز كريم عبد على منافسه أوجستو دوسورد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 13-1.

ويمثل مصر فى البطولة 14 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، محمد الشوربجي.

وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجارى وتوجت بها البكلة المصرية نور الشربينى للمرة الرابعة فى تاريخها.

يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البطل المصرى يغيب عن هذه النسخة لظروف أسرية.