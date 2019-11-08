شاهد.. 3 أهداف لا تنسى للمنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما

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وسجل المنتخب 3 أهداف لا تنسى خلال هذه البطولة، تتمثل فيما يلى:
- أحمد مجدي:
سجل أحمد مجدى، لاعب المنتخب الأوليمبي السابق والجونة الحالى، هدف الفراعنة الوحيد أمام الجابون فى الدقيقة 55، ضمن الجولة الأولى من بطولة أفريقيا عام 2011 بالمغرب، والذى منح الفراعنة فوزًا غاليًا في بداية مشوارهم بالبطولة.
سجل مروان محسن، لاعب المنتخب الأوليمبي السابق والأهلي الحالى، هدفا قاتلا للفراعنة أمام جنوب أفريقيا فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء بالجولة الثالثة للبطولة، بعدما أحرز محمد الننى الهدف الأول، إلا أن هدف مروان ضمن الفوز للفريق القومى ليحصد 6 نقاط من 3 مباريات والصعود للدور قبل النهائى فى البطولة ويواجه المغرب.
سجل صالح جمعة، لاعب المنتخب الأوليمبى السابق والأهلي الحالى، الهدف الثانى للفراعنة أمام السنغال فى الدقيقة 68 فى مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، ليقترب المنتخب بشكل قوى من الفوز والصعود للأوليمبياد لأول مرة منذ دورة برشلونة عام 1992.
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