شكرا لقرائتكم خبر عن النبراوى يعرض على تامر مرسى البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تامر مرسي ، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حضوره التحضيرات النهائية الخاصة بأمم أفريقيا مساء أمس الخميس، على متابعة التحضيرات النهائية الخاصة بافتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

وعرض منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتى على تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد فضل عضو مجلس الجبلاية، ترتيبات حفل الافتتاح والبروفة النهائية وكل ما يخص اليوم الأول من البطولة.

كما تابع مرسى والنبراوى بروفات حفل الافتتاح، التى بدأت أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى حضور مسئولى اتحاد الكرة.

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كانت شركة بريزنتيشن قد اتفقت مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب على إحياء حفل الافتتاح، والذى سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى، ويعود نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر العام الجارى.

وتضم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطنى فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالى اليوم، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.