شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدعم لاعبيه فى صفوف المنتخب الأوليمبى قبل مواجهة مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على تويتر التوفيق لنجومها الأربعة المتواجدين فى صفوف المنتخب الاوليمبى الذى يبدأ حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو الليلة. ويضم المنتخب الأوليمبى أربعة لاعبين من صفوف الجونة هم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان.

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