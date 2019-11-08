شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختلافات بين "كان" للكبار و"أولاد أفريقيا" فى مصر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، بمباراة المنتخب الأولمبى مع مالى فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، على أن يسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.

يأتى تنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد شهور قليلة من تنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية للكبار، والتى أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، والتى أبهرت خلالها القارة الأفريقية والعالم بتنظيم مُبهر يليق بحضارة وتاريخ مصر فى القارة السمراء، لذا يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز 4 اختلافات بين تنظيم مصر للحدثين الأكبر فى قارة أفريقيا خلال عام 2019..

- تميمة البطولتين

تم اختيار تميمة كأس الأمم الأفريقية للكبار بتصميم فرعونى وأطلق عليها اسم "توت"، فيما اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما "توتال مصر 2019" عن تميمة البطولة والتى جاءت على شكل طائر يلعب كرة القدم ثم يسددها بمقطع فيديو بسيط للإعلان عن شعار البطولة.

- حفل افتتاح البطولتي

فى نهاية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للكبار قدم النجم حكيم أغنية "متجمعين" باللغة العربية والنيجيرى فيمى كوتيه بالإنجليزية والإيفوارية دوبيه بالفرنسية، لتعبر عن تجمع القارة الأفريقية على أرض مصر كشعب واحد بجميع ثقافاته.

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أما عن حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، فوفقًا للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، اتفقت شركة بريزنتيشن مع فرقة شارموفرز الشهيرة والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، والذى سيشهد أيضًا العديد من الفقرات الأخرى.

- أسعار تذاكر البطولتي

يستمر العمل على بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق موقع تذكرتى، والذى انطلق مع كأس الأمم الأفريقية للكبار، حيث قدم تجربة جيدة نالت استحسان الجماهير التى أثنت على تنظيم الدخول فى البطولة السابقة، فيما كانت أسعار تذاكر البطولة السابقة مرتفعة بعض الشيء، وكانت أسعار تذاكر مباريات مصر فى البطولة على نحو 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

أما عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، فجاءت مناسبة لكافة الطبقات حتى تُسهل على مختلف الجماهير حضور جميع المباريات ومؤازرة منتخب مصر، وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالى 20 جنيها للدرجة الثالثة فى جميع مباريات البطولة، أى ما يعادل دولارا ونصف الدولار فقط باستثناء المباراة النهائية التى ستكون بـ50 جنيها، فيما بلغت قيمة ثمن تذاكر الدرجة الثانية فى جميع مباريات البطولة 30 جنيها، أى ما يعادل 2 دولار فقط باستثناء النهائى وقبل النهائى التى تتراوح بين 75 و100 جنيه، فيما يبلغ سعر الدرجة الأولى علوية ما بين 50 و75 إلى 100 جنيه حسب أدوار البطولة والدرجة الأولى من 100 إلى 150 جنيها والدرجة الأولى ممتاز ما بين 150 و200 جنيه و350 جنيها للمقصورة الرئيسية فى مباراة الافتتاح بين مصر ومالى تقل إلى 250 جنيها فى المباريات التالية الفراعنة أمام غانا والكاميرون فى الدور التمهيدى.

- ملاعب البطولتي

تم تقسيم المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للكبار إلى ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات فى كل مجموعة، بينما أقيمات مباريات البطولة على ستة ملاعب هى ستاد القاهرة واستاد 30 يونيو (الدفاع الجوى) والسلام والإسكندرية والإسماعيلية واستاد السويس الجديد.

بينما تم تقسيم المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما إلى مجموعتين فقط، بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، على أن تُقام مباريات البطولة على استادى القاهرة والسلام، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر ومالى والكاميرون وغانا، وستكون مبارياتها على ستاد القاهرة، بينما تضم المجموعة الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وستلعب على استاد السلام.