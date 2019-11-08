رياضة | بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبو الفريق المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأوليمبي، خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليهم قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

كما حرص عبدالحفيظ على التحدث مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف الجونة، عن طريق هاتف رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق المتواجد في معسكر الفراعنة الصغار.

ودار حديث مطول بين عبدالحفيظ وريان، طالبه خلالها بضرورة الظهور بمستوى مميز ومساعدة زملائه في مشوار التتويج باللقب القاري والتأهل للأوليمبياد بطوكيو 2020.

وأكد مدير الكرة للاعبه، أنه تحت أعين الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ومشاهدته خلال البطولة لتقييمه من أجل العودة مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر، مطالبا إياه بضرورة التمسك بفرصته وإقناع فايلر بمستواه الفني.

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وكان الأهلي وافق على إعارة أحمد ياسر ريان الموسم الماضي لصفوف الجونة لمدة عام واحد، قبل أن يتم تمديد الإعارة لموسم إضافي الموسم الحالي.

ويستعد عشاق الكرة المصرية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما مساء اليوم والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام، بمشاركة منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".