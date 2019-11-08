رياضة | طارق مصطفى يعتذر عن تدريب سريع وادي زوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى يعتذر عن تدريب سريع وادي زوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي سريع وادي زوم المغربي الرد النهائي من جانب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق الزمالك بشأن توليه تدريب الفريق المغربي.



وأجرى مسئولو نادي سريع وادي زوم اتصالات رسمية مع طارق يحيي من أجل الحصول على موافقته وسط تمسكهم بالتعاقد معه بعد نجاح تجربة طارق مصطفى.



واتفق الطرفان على المقابل المادي وباتت موافقة يحيي النهائية وإدارة نادي الزمالك الحاسمة في الأمر.



وأجرى مسئولو النادي المغربي اتصالات مع طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني في بادىء الأمر لكنه اعتذر لهم لرغبته في استكمال مشواره مع الفراعنة، قبل أن يتفاوضوا مع طارق يحيي الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية لأداء مناسك العمرة على أن يحسم قراره بعد العودة.



وينتظر إيدر رد إدارة نادي الزمالك على الأمر وحسم موقفها سواء بالموافقة على رحيله أو التمسك ببقائه خلال الفترة المقبلة.



وسبق وتولى يحيي تدريب فريق الزمالك لمدة مباراة واحدة أمام ديكاداها الصومالي مطلع الموسم الجاري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.