رياضة | رودريجو لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجو لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقدم نجم ريال مدريد الشاب مستوى مميز للغاية في مباراة فريقه أمام جالطة سراي التركي حيث أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفًا أخر. وساهم رودريجو في فوز فريقه ريال مدريد الكاسح على جالطة سراي التركي بستة أهداف دون رد. ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 7 في المجموعة الأولى ليقترب خطوة من التأهل للدور الثاني رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي. ترتيب المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان 12 نقطة

ريال مدريد 7 نقاط

كلوب بروج نقطتين

جالطة سراي نقطة

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