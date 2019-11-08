رياضة | غموض موقف نجم برشلونة من موقعة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض موقف نجم برشلونة من موقعة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سيعود لمواصلة تدريباته اليوم الجمعة، في مركز خوان جامبر الرياضي، من أجل الاستعداد لمواجهة سيلتافيجو.

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وأشارت أنه سيحضر الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق في تمام الخامسة والنصف مساءًا من أجل حضور المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، وسيكون أحد أبرز الأمور المجهولة التي سيكشف عنها هو إمكانية لحاق المهاجم الأورجوياني لويس سواريز بالمباراة.

وأنهت أنه بمجرد انتهاء تدريبات اليوم، سيعلن فالفيردي عن قائمة المستدعين لمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا على ملعب كامب نو.