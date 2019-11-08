رياضة | طوارئ في الأهلي بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ في الأهلي بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحضير من أجل فرض تعليماته بشأن تدعيمات الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتناقش حول التدعيمات المطلوب جلبها مع بداية العام الجديد.

وستأتي جلسة فايلر مع مسؤولو النادي، عقب عودته من سويسرا، حيث يقضي إجازته حاليا هناك للإطمئنان على أسرته خاصة أن هذه الإجازة هي الأولى التي يحصل عليها المدير الفني منذ توليه القيادة الفنية للراحل الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والمقال من مصبه بسبب سوء النتائج.

ويرغب فايلر، في التعاقد مع ثلاثة صفقات على الأقل بخط الدفاع في ظل غياب سعد سمير ومحمود متولي للإصابة، وصانع ألعاب لتعويض محمد محمود والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مجددا، وخط الهجوم في ظل عدم إقتناعه بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

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ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وانه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الامارات.