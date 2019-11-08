الملاكم الأوكراني فيتالي كليتشكو يواجه اتهامات بالخيانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، تحقيقا جنائيا بحق عمدة العاصمة كييف، الملاكم الشهير فيتالي كليتشكو، بخصوص خيانة محتملة واختلاس أموال ميزانية العاصمة الأوكرانية.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد فتحت القضية الجنائية ضد الملاكم الأوكراني المعتزل بعد قرار محكمة مكافحة الفساد المحلية، الذي تم تبنيه في 18 أكتوبر الماضي، بالتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لكليتشكو ونائبيه بموجب المواد المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، وكسب أموال غير قانونية، واختلاس ميزانية العاصمة، والخيانة وغيرها من الجرائم.

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فيتالي كان قد نجح في تحطيم الرقم القياسي للملاكم مايك تايسون، بالفوز بالضربات القاضية وفاز عام 1999 بلقبه العالمي الأول بالوزن الثقيل، وحمل حزام الاتحاد الدولي للملاكمة ودافع عنه مرتين، قبل أن يخسره لصالح الأميركي كريس بايرد عام 2000 بسبب إصابة بالكتف.

عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، كان قد نشر رسالة موجهة لرئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي عقب تصريحات رئيس المكتب الرئاسي أندريه بوهدان التي قال فيها الأخير إن كليتشكو “فقد السيطرة” على كييف.

كليتشكو أكد على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن تصريحات بوهدان ليس لها أساس من الصحة، وأنها تعبر عن عدم مهنيته.