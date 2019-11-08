شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو وأجايي ينتظمان في تدريبات الأهلي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي، سينتظمان في التدريبات الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري.

وأشار «عبدالحفيظ» في تصريحان نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن أزارو وأجايي لن يشاركا في مران الفريق المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون،وتم التنسيق معهما على التواجد في التدريبات الثلاثاء.

ويتواجد أجايي في نيجيريا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص،بينما يعود أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة قادما من المغرب بعد انتهاء مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبورندي.