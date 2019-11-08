شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته في ودية ليبيريا.. طبيب الأهلي يطمئن على حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالاً هاتفياً بحسين الشحات، لاعب الفريق المتواجد ضمن معسكر المنتخب الوطني الأول، من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته أمس في مباراة ليبيريا الودية التي حسمها منتخبنا الوطني بهدف نظيف.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على إصابته بعد أن أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة، وأنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع المنتخب، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.
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