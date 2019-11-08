شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود تدريبات الأهلي الإثنين عقب عودته من سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد، قادماً من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول في الإمارات.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يقود فايلر تدريبات الأهلي الإثنين المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وانه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي.