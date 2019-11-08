شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي بملعب رادس 29 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إكد أن مواجهة النجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم 29 نوفمبر الجاري.
وأشار مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أنه تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة.
ويفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.
يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
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