شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يعلن عودة طاهر محمد طاهر عقب استبعاده من المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن عودة طاهر محمد طاهر، اليوم الجمعة، إلى النادي من بعد مغادرة معسكر المنتخب للإصابة، حيث من المفترض أن يحدد الجهاز الطبي لذئاب الجبل حجم إصابة اللاعب.

وأكد طبيب المقاولون في تصريحات خاصة، أن الأشعة التي خضع لها صانع ألعاب المنتخب الأوليمبي تظهر أن طاهر تعرض للإصابة بالتمزق في العضلة الخلفية بمقدار 1 ملي ليتم استبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تنطلق اليوم.

وأضاف طبيب المقاولون، أن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها طاهر لإصابة التمزق، حيث كانت الاصابات السابقة عبارة عن شد .

Advertisements

انتظم الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأوليمبى عقب استدعائهما للمنتخب أمس، الخميس، بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعاء الثنائى محمد صادق وناصر منسي للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.