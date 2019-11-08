شكرا لقرائتكم تامر مرسى يطمئن على التحضيرات لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على متابعة التحضيرات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

وتابع تامر مرسي بروفات حفل الافتتاح، التي بدأت أمس الخميس واستمرت حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتي، ومحمد فضل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وحسام الزناتي مدير البطولة.

وتابع تامر مرسي الفقرات الفنية التي يشهدها حفل الافتتاح المقرر اقامته مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الافتتاح بين مصر ومالي .

Advertisements

وكانت شركة بريزنتيشن قد اتفقت مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على احياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى، ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري .

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا .