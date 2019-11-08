شكرا لقرائتكم بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام منتخب مالى، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى : محمد صبحي الدفاع أحمد أبو الفتوح وأسامه جلال – محمود الجزار – وعمار حمدي Advertisements الوسط : أكرم توفيق ناصر ماهر وعبدالرحمن مجدى ورمضان صبحى وصلاح محسن. الهجوم : مصطفى محمد. يدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

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