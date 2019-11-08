موعد مباراة مصر ومالي فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة .. اليوم...

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم (الجمعة) بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

موعد مباراة مصر ومالي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى تمام السابعة مساء اليوم (الجمعة)، من أجل متابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام نظيره المالي فى ضربة بداية بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الأوليمبي

يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق المنتخب الوطني الأول فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

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يعد من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبي المنضمين إلى القائمة النهائية التي أعلن عنها شوقي غريب المدير الفني، مصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبى المنتخب الأول.

يملك المنتخب الأوليمبي المصري مشاركات عديدة في دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012) ، وحقق الأوليمبي المصري أفضل إنجاز له في الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.

مشاركات المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا



يعود تاريخ المنتخب الأوليمبي مع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى عام 2011، حيث شارك في النسخة الأولى مع انطلاق البطولة، ثم عاد ليشارك في النسخة الثانية عام 2015.