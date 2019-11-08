شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يطمئن على إصابة حسين الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طبيب الأهلى اتصالاً بحسين الشحات وكذلك بطبيب المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب بعد أن أجرى الشحات أشعة أثبتت إصابته بكدمة فى العضلة الأمامية.

وخرج الشحات من مباراة الأمس بعد إصابته فى العضلة الأمامية لكنها ليست قوية كما أعلن الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى الأول.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة وأنه سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مع المنتخب من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.