شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يتابع التحضيرات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على متابعة التحضيرات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

وتابع تامر مرسى بروفات حفل الافتتاح، التى بدأت أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتى، ومحمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وحسام الزناتى مدير البطولة.

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كما تابع تامر مرسى الفقرات الفنية التى يشهدها حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الافتتاح بين مصر ومالى.

وكانت شركة بريزنتيشن قد اتفقت مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على احياء حفل الافتتاح، والذى سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى، ويعود نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر العام الجارى.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة فى النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطنى فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالى اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.