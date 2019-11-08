شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هبة أبوضيف لاعبة سلة الأهلى: بحب المكرونة وكان نفسى أكون أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة.. كل فترة أقرأ كتابا لممارسة هوايتى اللى بحبها. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة.. كل فترة أقرأ كتابا لممارسة هوايتى اللى بحبها. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ المكرونة بكل أنواعها.. بالصوص الأحمر والأبيض وكمان البشاميل. من هو نجمك المفضل؟ أحمد عز طبعا من هو نجمك المفضل؟ أحمد عز طبعا من هو مطربك المفضل؟الهضبة عمرو دياب كل ألبوماته وأغانيه أحلى من بعض. من هو مطربك المفضل؟الهضبة عمرو دياب كل ألبوماته وأغانيه أحلى من بعض.

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إذا طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة والسلة فما ردك؟ إذا طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة والسلة فما ردك؟ أعتقد أنه مش بيفكر كده ولا هيخلينى أسيب الرياضة.

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