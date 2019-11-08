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طبيب الأهلي يتواصل مع حسين الشحات بعد إصابته فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الاهلي ، مع حسين الشحات لاعب الفريق بعد إصابة الأخير فى ودية المنتخب الوطنى أمس، الخميس، أمام ليبيريا والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف.

وخرج حسين الشحات من مباراة الأمس بعد إصابته فى العضلة الأمامية لكنها ليست قوية كما أعلن الجهاز الطبى للمنتخب الوطني الأول.

وأجرى طبيب الأهلي اتصالاً بحسين الشحات وكذلك بطبيب المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب بعدما أجرى الشحات أشعة أثبتت إصابته بكدمة فى العضلة الأمامية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة وأنه سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مع المنتخب من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.

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