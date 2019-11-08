شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يعود إلى المقاولون والجهاز الطبى يحدد حجم إصابته خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر يعود اليوم إلى النادى من بعد مغادرة معسكر المنتخب للإصابة، ومن المفترض أن يحدد الجهاز الطبى لذئاب الجبل حجم إصابة اللاعب.

وقال طبيب المقاولون، فى تصريحات خاصة، إن الأشعة التى خضع لها صانع ألعاب المنتخب الأوليمبى تظهر أن طاهر تعرض للإصابة بالتمزق فى العضلة الخلفية بمقدار 1 مللى ليتم استبعاده من قائمة الفراعنة التى تستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تنطلق اليوم.

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وأضاف طبيب ذئاب الجبل، أن هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها طاهر لإصابة التمزق، حيث كانت الإصابات السابقة عبارة عن شد.

وانتظم الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأوليمبى عقب استدعائهما للمنتخب أمس، الخميس، بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، استدعاء الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.