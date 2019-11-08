شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب الأوليمبى أمام مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي ، بقيادة شوقى غريب، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام منتخب مالي ، المقرر لها السابعة مساء اليوم بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، أسامة جلال، محمود الجزار، وعمار حمدى

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الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدى، ورمضان صبحى، وصلاح محسن.

الهجوم: مصطفى محمد.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ومن قبله حفل الافتتاح فى الساعة 5:40 دقيقة.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.